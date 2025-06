Scoperta centro estetico abusivo a Torino

Scoperta dai carabinieri del Nas di Torino una clinica abusiva gestita da due donne. Si trattava di un centro medico completamente illegale e le due operatrici sono accusate di esercizio abusivo della professione sanitaria e attivazione abusiva di centro medico. Le indagini hanno portato al sequestro dei locali (una parrucchiera), dispositivi medici e attrezzature per un valore complessivo stimato di 70.000 euro. Una delle due operatrici, sebbene sprovvista di qualsiasi titolo abilitativo all’esercizio della professione sanitaria, eseguiva iniezioni di acido ialuronico sulle labbra. L’altra donna consentiva che tali procedure si svolgessero all’interno del suo salone di parrucchiera, convertito così in un ambulatorio medico non autorizzato.