Esplosione in via Nizza: trovata una vittima

I vigili del fuoco di Torino hanno comunicato poco dopo le 11.45 di aver ritrovato una vittima all’interno di una delle abitazioni colpite durante la notta da un’esplosione in via Nizza. Poco prima il sostituto procuratore Dionigi Tibone, della Procura di Torino, non aveva escluso la presenza di un dispero.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 3.16 di questa notte. Sul posto sono giunti 12 mezzi dei vigili del fuoco e 23 persone. La causa dell’esplosione non è stata ancora accertata. Al momento si stanno liberando tutte le zone e mettendo in sicurezza le scale coinvolte che sono tre. Ci sono cinque feriti.