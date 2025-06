CRONACA VERA

Esplosione a Torino: morto 35enne

L'uomo, che risultava disperso, sorpreso nel sonno dalla deflagrazione. Cinque feriti, grave un dodicenne. Da accertare le cause della sciagura avvenuta in piena notte. Evacuati gli abitanti dello stabile. Allestito un centro di accoglienza

L’ufficialità intorno alle 11.45 di questa mattina – lunedì 30 giugno 2025 – da parte dei vigili del fuoco di Torino. Il bilancio dell’esplosione avvenuta questa notte in via Nizza si aggrava. È stato infatti trovato all’interno di un appartamento il corpo senza vita di una persona della quale non si avevano notizie e che fino a quel momento risultava dispersa.

La vittima si chiama Jacopo Peretti e aveva 35 anni. Probabile che al momento dell’esplosione stesse dormendo in casa.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 3.16 della notte, ma al momento non è ancora chiaro cosa l’abbia provocata. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, 12 mezzi e 23 addetti. L’attuale priorità è mettere in sicurezza le scale coinvolte. Dopo l’esplosione vi è stato anche un incendio.

Vi sono cinque feriti che sono stati trasportati in ospedale, di questi tre adulti e due ragazzi di cui uno, dodicenne, con importanti ustioni sul corpo. Intanto la Protezione civile del Comune di Torino e la Croce Rossa hanno allestito un campo base presso la scuola Umberto I, in via Nizza 395, che si trova nei pressi del palazzo colpito dall'esplosione. I locali saranno destinati all’accoglienza dei residenti che non possono rientrare nelle proprie abitazioni.