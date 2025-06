Torino, approvato il progetto per la riqualificazione di via Ramazzini,

La Giunta comunale di Torino su proposta dell'assessore alla Cura della città, Francesco Tresso, ha approvato in linea tecnica il progetto di riqualificazione della pavimentazione stradale di via Bernardino Ramazzini, nel quartiere Regio Parco. L'intervento sarà realizzato e finanziato da PGI SPA, polo italiano di produzione della Gioielleria di Cartier, a seguito di una proposta di sponsorizzazione presentata all'amministrazione comunale nell'ambito dell'avviso pubblico per la “realizzazione di progetti e iniziative volte alla riqualificazione, manutenzione di spazi ed edifici pubblici mediante l'individuazione di sponsor”.

Proprio in via Ramazzini ha sede lo stabilimento produttivo dell'azienda che è stato inaugurato nel maggio 2023. Il progetto prevede la fresatura della pavimentazione esistente e la posa di un nuovo tappeto d'usura, il rifacimento della segnaletica orizzontale e - per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti - l'installazione di due specchi parabolici e tre dossi rallentatori. L'intervento comprende anche il rifacimento dei marciapiedi e dei cordoli stradali. Il costo complessivo dei lavori, pari a circa 185mila euro, sarà interamente finanziato con risorse private dello sponsor.