Maltempo, Fregolent (Iv): “Vicini a comunità Bardonecchia, ora campagna di prevenzione”

“Di fronte a tragedie come quella che ha colpito Bardonecchia, il primo dovere è la vicinanza a chi soffre. Il mio pensiero va alla vittima, che tutti conoscevano come Bibi, alla sua famiglia e a tutta la comunità colpita da quest’ennesima emergenza”

Lo dichiara la senatrice torinese di Italia Viva Silvia Fregolent, che aggiunge: “Ancora una volta un ringraziamento sentito va ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori che, anche in situazioni difficili e pericolose, non fanno mai mancare il loro impegno e la loro presenza”. “Questo è il tempo del dolore, ma è anche il tempo della responsabilità. Non possiamo continuare a inseguire le emergenze: la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio devono diventare una priorità politica concreta, non uno slogan da usare dopo ogni tragedia”, conclude.