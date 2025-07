Torino, sequestrati quasi 4 kg di cocaina e hashish dalla polizia

Scoperto emersa una vera e propria “raffineria” per la cocaina a San Giorgio Canavese. In manette cinque persone di cui tre italiani e due peruviani. L’accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il laboratorio scoperto dalla squadra mobile della polizia si trovava all’interno dell’abitazione di uno dei cittadini italiani. Dalle perquisizioni effettuate, è emersa una vera e propria “raffineria” per la cocaina, con prodotti chimici e attrezzature per la lavorazione della stessa. Complessivamente, sono stati rinvenuti infatti circa 4 kg di stupefacente tra cocaina e hashish e 4200 euro.