Dal Governo 17,7 milioni per i territori alluvionati il 16 e 17 aprile

Approvato dal Governo un intervento di 17,7 milioni di euro, finanziato dal fondo di emergenza, per i danni dell'alluvione del 16 e 17 aprile 2025. Una vittima, oltre 570 comuni coinvolti, frane, allagamenti, territori isolati, con danni stimati in oltre 64 milioni di euro per il quale, contestualmente allo stanziamento dei fondi, ieri il Governo ha concesso lo stato di emergenza.

“Lo stanziamento di 17,7 milioni effettuato ieri dal Consiglio dei Ministri e la stato dello stato di emergenza consente agli Enti Locali di iniziare subito i primi interventi”, commenta Sergio Bartoli, presidente della V Commissione Consiliare Ambiente, del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, “un aiuto tangibile per i nostri Comuni e per i territori, che si aggiunge ai 5 milioni stanziati immediatamente dalla Giunta regionale. fragile, sempre più soggetto a situazioni che mettono in pericolo i cittadini ea rischio le attività: per questo credo sia necessario prevedere interventi che siano strutturali, non soltanto legati alla concessione dello stato di emergenza ea richiesta di attivazione da parte della Regione, ma che siano automaticamente attivi subito dopo l'evento calamitoso”.