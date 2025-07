Sorvegliata speciale

Dicono che…c’è maretta in Sala Rossa, all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Lo Russo. E Tiziana Ciampolini, eletta con Torino Domani, nella seduta del consiglio comunale di ieri è finita per essere sorvegliata a vista. Mentre si votava su alcune delibere, il suo sorriso beffardo non è passato inosservato a Mimmo Carretta, che ha lasciato i banchi della giunta per sedersi vicino a lei, tenendola d’occhio. “Vado lì perché non mi fido”, avrebbe detto l’assessore ai Grandi Eventi rivolgendosi a Maria Grazia Grippo. “Neanche io”, la risposta della presidente del Consiglio comunale. La consigliera della lista civica di Francesco Tresso da tempo sembra insoddisfatta dell’amministrazione, senza avere alcuna voce in capitolo nelle scelte del sindaco, pur essendo capogruppo. Forse sconta proprio la vicinanza a Tresso, con l’assessore all’anagrafe finito negli ultimi giorni nel mirino per non aver indossato il casco in monopattino. I rapporti con Lo Russo sono tiepidi da sempre, e questo inciampo potrebbe essere partito proprio da ambienti di maggioranza, che avrebbero riferito la notizia ai giornali. Un bell’ambientino insomma.