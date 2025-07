Maltempo nel Vco, smottamenti e alberi pericolanti

Le abbondanti piogge di ieri sera hanno costretto i vigili del fuoco del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola a intervenire in circa quaranta occasioni, tra le 19 e la mezzanotte, per prosciugamenti, rimozione di alberi e pali pericolanti, gestione di smottamenti, interventi per dissesti statici e interventi di mitigazione di danni di varia natura causati dall'acqua. L'ondata di maltempo e l'abbondante carico d'acqua ha causato problemi anche alla rete idrica e fognaria, che in alcuni punti ha ceduto. Disagi a Verbania, dove alcune zone hanno fatto i conti con ridotta pressione di acqua nelle abitazioni, ad Arizzano e a Vignone, sulla prima collina. Acqua Novara Vco fa sapere di aver ripristinato gli impianti principali di Verbania alle 22.35 circa e che è in corso la conta dei danni.