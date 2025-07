Aeroporto di Caselle, Ryanair potenzia presenza per la stagione invernale

Ryanair ha annunciato un nuovo terzo aereo basato a Torino per l'inverno 2025/26. L'operativo di quest'inverno a Torino prevede 3 milioni di passeggeri all'anno e 32 rotte, incluse 2 nuove destinazioni: Liverpool e l'estensione della nuova rotta per Pescara anche nella stagione invernale. Ryanair ha inoltre aggiunto ulteriori voli su 16 popolari rotte esistenti, tra cui Dublino, Londra Stansted, Madrid, Marrakech, e Trapani rafforzando ulteriormente l'aeroporto come porta d'accesso per i viaggi di piacere e di lavoro nel Nord Italia.