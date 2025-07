Pompeo (Pd), alla Lear urgente salvaguardare posti di lavoro

"Ho presentato un'altra interrogazione, dal momento che alla precedente del 30 settembre 2024, nonostante le numerose sollecitazioni, non è stata fornita alcuna risposta, per avere, finalmente, chiarimenti in merito a gli sviluppi della drammatica situazione dello stabilimento Lear di Grugliasco. Un sito simbolo della crisi del settore automotive in Piemonte e nel Paese". Lo dichiara la Consigliera regionale del Partito democratico in Piemonte Laura Pompeo. "La crisi, ormai da tempo emergenza, mette a rischio - prosegue Pompeo - i 380 lavoratori e le loro famiglie. L'azienda Lear Corporation, leader globale nel settore dei sedili e sistemi elettrici per l'auto, sta attraversando un momento estremamente difficile, aggravato dalla perdita di commesse strategiche e da una crisi industriale che ha portato alla richiesta di ammortizzatori sociali straordinari. La presenza di un potenziale acquirente, seppur con riserve, rappresenta un'opportunità che va esplorata con la massima attenzione, garantendo che la tutela occupazionale sia prioritaria". "Chiedo pertanto all'assessore regionale al Lavoro - conclude la consigliera Pd - aggiornamenti dettagliati sulla situazione, in particolare riguardo alle intenzioni del nuovo potenziale acquirente e alle iniziative della Regione Piemonte per sostenere i lavoratori. La Regione ha il dovere di agire con prontezza, coinvolgendo tutti gli attori: azienda, sindacati, Ministero e potenziali investitori, per individuare le soluzioni più efficaci. L'intera filiera dell'indotto automotive in Piemonte sta vivendo una crisi senza precedenti".