Italgas, il 29 ottobre nuovo piano industriale al 2031

Italgas presenterà il nuovo piano industriale 2025-2031 il prossimo 29 ottobre dopo l'acquisizione di 2i Rete gas e la fusione per incorporazione efficace da oggi, a tre mesi del closing. "La creazione della nuova entità societaria permette di dare piena attuazione alla roadmap delineata nel piano Strategico 2024-2030, presentato al mercato lo scorso ottobre", evidenzia in una nota Italgas. In particolare, viene ricordato che sono "previste sinergie di costo ed efficienze operative e ricavi incrementali da investimenti in digitalizzazione dell'ordine di 280 milioni di euro complessivi al 2030 derivanti dalla combinazione dei due principali operatori del settore in Italia, dall'adozione delle best practice di entrambe le aziende, e dai benefici attesi dalla digitalizzazione e dall'utilizzo estensivo dell'Intelligenza Artificiale, resi ancora più rilevanti grazie alla nuova scala raggiunta".