Corsa a ostacoli

Dicono che… l’ultima vittima di quella che sembra essere un’estrema rigidità della polizia municipale è la SupergaRun che è stata annullata a 48 ore dalla partenza. Dopo oltre dieci anni la gara che coinvolge un migliaio di partecipanti non si farà. Il motivo? Un parere negativo della polizia municipale che, da quanto spiega Pierlucio Firrao consigliere comunale di Torino Bellissima con esperienza in organizzazione di eventi, è arrivato all’ultimo momento. Nonostante il parere positivo degli uffici viabilità. Dicono che nell’ultimo periodo chi è incaricato della viabilità sia diventato molto più rigido. In questo caso a far saltare la corsa sarebbero stati i passi carrai, ma non è la prima volta che ci sarebbero problemi. Anche la Run 5.30 dello scorso 30 maggio ha subito delle modifiche spostando il percorso dalla splendida cornice del centro della città alle zone pedonali lungo il fiume, con annesse strettoie.