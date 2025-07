Piemonte allarga ai rider l'ordinanza anti caldo

Il Piemonte allarga ai rider le misure previste dall'ordinanza anti-caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole, compresi anche i lavoratori dei settori delle cave e della logistica. "Un anno fa siamo stati la prima Regione in Italia ad adottare un'ordinanza per regolare le attività in caso di esposizione al sole e alte temperature e oggi siamo i primi ad allargare l'ambito di applicazione a chi svolge consegne in città in bici o in scooter", spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.