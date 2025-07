POLITICA & SANITÀ

L'ex capo gabinetto di Riboldi "trova" posto in Azienda Zero

Stretto collaboratore dell'assessore alla Sanità quando era sindaco di Casale Monferrato, Mallai si occuperà di comunicazione. Primo al concorso bandito e svolto in tempi rapidissimi dal direttore della Super Asl, Leli. Nella Sanità si allarga il clan dei casalesi

Tutto come previsto. Peraltro, non ci voleva la sibilla cumana per azzardare l’esito del concorso che porterà in Azienda Sanitaria Zero l’ex capo di gabinetto di Federico Riboldi, quando l’assessore regionale alla Sanità era sindaco di Casale Monferrato.

Titoli, curriculum e brillantissima prova orale hanno segnato il distacco di Andrea Mallai rispetto a tutti gli altri aspiranti a quel posto di “specialista della comunicazione” con contratto di 6 mesi rinnovabili. Una figura di cui la Super Asl diretta da Adriano Leli deve avere un impellente bisogno se, tra una proroga e l’altra su più fronti incominciando dall’Emergenza 118 e passando per il nuovo Cup, tra pubblicazione del bando e graduatoria finale è passato meno di un mese.

“Sarà lui ad occuparsi della comunicazione dei progetti del Pnrr e di rilievo internazionale, tornando a fianco dell’assessore?”, scrivevamo giusto un mese fa a proposito dell’ex capo di gabinetto, già ingaggiato da Azienda Zero come consulente per la missione di Riboldi in Albania alla ricerca di infermieri. Adesso basta togliere il punto interrogativo. Magari potrà tornare utile per qualche altra domanda.