Anarchici: stralciata accusa istigazione per Valitutti

È stata stralciata nelle scorse settimane per una complessa questione di procedura l'accusa di istigazione a delinquere mossa dalla Procura di Torino a Pasquale Valitutti, 79 anni, figura storica dell'anarchismo italiano. Lo si è appreso oggi in occasione dell'apertura del maxi processo per i disordini avvenuti nel capoluogo piemontese durante il corteo di anarchici del 4 marzo 2023. Valitutti, che partecipò alla manifestazione, compare fra i 19 imputati, ma per la parte relativa all'istigazione la procura di Torino ha dovuto procedere separatamente. Il pm Paolo Scafi ha inoltrato al tribunale una richiesta di rinvio a giudizio. Valitutti è sottoposto all'obbligo di dimora a Roma. Oggi i suoi legali hanno chiesto la revoca della misura e hanno anche fatto presente che sul 79enne è in corso una consulenza di parte per verificarne le condizioni psicofisiche: l'esito dovrebbe essere comunicato intorno alla metà di luglio. Il corteo del 4 marzo 2023 era stato promosso come una manifestazione di solidarietà verso Alfredo Cospito, un anarchico che in quel periodo stava sostenendo uno sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis cui era sottoposto in carcere. Oggi il tribunale ha respinto la richiesta delle difese degli imputati di ascoltare come testimoni, oltre allo stesso Cospito, il ministro Carlo Nordio e il magistrato Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il processo è stato aggiornato a dicembre.