Operazione di sgombero cantine e cortili in case Atc a Torino

Rifiuti, masserizie, auto e motorini abbandonati, alcuni dei quali di provenienza furtiva. È quanto è stato rimosso in un'operazione straordinaria di pulizia nelle cantine e nei cortili del complesso Atc di corso Grosseto-via Sospello, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Durante l'intervento, stabilito nell'ambito del tavolo interistituzionale coordinato dalla prefettura e realizzato dalla polizia insieme alla polizia locale e Atc, sono state rimosse alcune auto e motocicli abbandonati, sgomberate da masserizie diverse cantine e ripuliti i cortili interni. Nel dettaglio sono stati recuperati i resti di tre motocicli rubati, altri tre e una bici elettrica, non di provenienza furtiva o con telaio illeggibile, e rimosso un veicolo incendiato. "È incredibile che fino ad oggi le cantine di un complesso Atc fossero diventate un deposito di motorini rubati, ora però il vento è cambiato", ha detto l'assessore regionale alla Casa, Maurizio Marrone, presente sul posto, insieme al presidente e la vicepresidente di Atc, Maurizio Pedrini e Fabio Tassone. Da parte di Pedrini un "ringraziamento al prefetto per aver accolto le nostre segnalazioni, alla polizia locale e le forze dell'ordine per l'impegno nell'operazione di oggi che contribuisce a ristabilire ordine e legalità nel quartiere, condizioni indispensabili per garantire la serenità degli abitanti delle case popolari, ma anche permettere la prosecuzione degli importanti lavori di riqualificazione".