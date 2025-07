Incidente sul lavoro a Grattacielo Piemonte, 2 patteggiamenti

Il 26 febbraio 2023 un operaio di 54 anni, Antonio Delmonte, perse la vita in un incidente in un cantiere del grattacielo che a Torino ospita la sede della Regione Piemonte. L'uomo precipitò da un'altezza di circa 4 metri mentre si accingeva a procedere a un intervento di smontaggio di una struttura. Per questa vicenda oggi è stato rinviato a giudizio un ingegnere, Giuseppe Amaro, chiamato in causa nella veste di coordinatore dei lavori. Altre due persone, riconducibili a un'azienda edile, hanno patteggiato: la prima a 8 mesi con la condizionale, la seconda a una pena convertita in un periodo di svolgimento di lavori di pubblica utilità. Il processo ad Amaro comincerà l'8 ottobre. A sostenere l'accusa di omicidio colposo è stato il pubblico ministero Gianfranco Colace.