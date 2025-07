Ascom, in Piemonte si spenderà 300 milioni per i saldi

Sabato 5 luglio iniziano ufficialmente i saldi estivi 2025, che dureranno otto settimane fino alla fine di agosto. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 203 euro per l'acquisto di capi scontati con una media di 92 euro pro capite, per un valore complessivo nazionale di 3,3 miliardi di euro, di cui oltre 300 milioni solo in Piemonte. "Nelle ultime stagioni - sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia - i saldi sono stati inficiati da concorrenza sleale, svendite anticipate ed e-commerce senza regole. La soluzione sembra lontana. Ma se vogliamo che i saldi tornino a essere un momento di acquisto importante, serve un cambio di passo. Non possono più essere solo un periodo di ribassi, è tempo di ripensare i saldi come un'esperienza urbana integrata, capace di connettere lo shopping con l'arte, la cultura, gli eventi, la gastronomia e il turismo. Possono diventare un tassello dell'offerta turistica stagionale, contribuendo a rendere la città ancora più accogliente e interessante". La direzione da prendere potrebbe dunque essere quella dei 'saldi esperienziali', dove lo shopping è parte di un percorso urbano che unisce i negozi ai luoghi d'arte e di storia, agli eventi culturali e gastronomici. "I saldi ci sono e sono un punto di riferimento, ma vanno ripensati. Da sabato si potrà scegliere di investire in capi belli, durevoli, realizzati con cura, senza cadere nella tentazione del prezzo stracciato per prodotti di pessima qualità. Quest'anno l'offerta sarà molto interessante e con sconti significativi" afferma Roberto Orecchia, presidente del gruppo Moda di Ascom Confcommercio Torino e provincia. I commercianti guadano con attesa anche alle 200 mila persone che arriveranno da tutta Europa per il Kappa Futur Festival. Anche i ristoranti confermano un aumento di prenotazioni durante i giorni di festival. "Visitare una città in occasione di un evento è ormai un'abitudine consolidata, e lo shopping deve diventarne parte integrante. Un'opportunità da cogliere con urgenza, in vista di un ulteriore aumento dei flussi turistici anche grazie ai nuovi collegamenti aerei annunciati da Ryanair" conclude Coppa.