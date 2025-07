Gruppo M5s: “Barry Callebaut, la Regione tuteli i lavoratori”

“La Giunta Cirio faccia tutto il possibile per tutelare i dipendenti della Barry Callebaut di Intra, nel Verbano, che hanno perso il posto di lavoro a causa della chiusura degli stabilimenti della multinazionale del dolciario lo scorso lunedì 30 giugno”, è quanto dichiarano i componenti del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle.

“Sul tema interrogheremo l'assessora Chiorino nella prossima seduta di Consiglio regionale. Ancora una volta le soluzioni messe in campo dalla politica ad ogni livello hanno portato ad un nulla di fatto e, oggi, decine di famiglie si ritrovano a vivere in condizioni di estrema incertezza e di preoccupazione verso il futuro. È fondamentale che, almeno in questa fase, la Regione Piemonte ponga in essere tutti gli strumenti a disposizione per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, per i quali è prevista la cassa integrazione fino ai primi mesi del 2026”.

“L'attenzione, da parte del Movimento 5 Stelle, è massima. Da un lato per un celere reinserimento lavorativo dei dipendenti, da coinvolgere in politiche attive del lavoro, dall'altro per il ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali possibili, prevedendo anche l'attivazione della misura integrativa della cassa integrazione. Un lavoro più ampio andrà inoltre fatto sulla reindustrializzazione del sito, che non può diventare l'ennesima cattedrale nel deserto in una Regione dove il lavoro è sempre più un'emergenza”.