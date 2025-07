Binzoni (Fdi): “Con la Stanza dell’ascolto si dà piena applicazione alla legge 194”

“Nella Stanza dell’ascolto non si fanno sermoni ma si offre, alle donne che lo desiderano, tutto il supporto necessario per scegliere una via alternativa all’aborto. Ricordo – dichiara Alessandra Binzoni, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale - che la legge in questione non tutela unicamente l’interruzione volontaria di una gravidanza ma pure la maternità”.

In merito al pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale occorre puntualizzare, perché pare essere stato travisato il messaggio, che: “Il TAR respinge i motivi di ricorso che affermavano una presunta violazione della legge 194, affermando la piena legittimità del servizio di volontariato promosso nella stanza dell’ascolto. Si limita a contestare all’azienda ospedaliera di non aver scritto nella convenzione la verifica in concreto dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione in capo ai volontari e alle volontarie. Ma siccome la delibera impugnata era già in scadenza e l’associazione ha tutte le figure professionali, esperte e formate richieste dal TAR, immagino che la riscrittura della nuova convenzione potrà contenere senza problemi le indicazioni del TAR, offrendo così continuità ad un’azione di aiuto alle donne in difficoltà proprio lì dove serve”, conclude Binzoni.