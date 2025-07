Palazzo a fuoco a Cherasco, non ci sono vittime

I carabinieri al lavoro sul luogo dell'incendio a Cherasco (Cuneo), paese di circa 9.500 abitanti, riferiscono che non risultano persone rimaste all'interno della palazzina andata a fuoco. Non ci sono dunque vittime. Dentro casa però sarebbero rimasti un cane e un gatto, che al momento non sono stati ritrovati. L'edificio, uno dei primi arrivando in paese da Narzole, a notte fa salire colonne di fumo visibili a distanza di centinaia di metri e appare sventrato dal fuoco, con all'interno ancora fiamme. Sul posto c'è anche la protezione civile e decine di persone che assistono da lontano alle operazioni. La proprietaria di casa, titolare di un bar nella vicina Pollenzo, è in salvo. Nella palazzina andata fuoco stasera erano presenti due famiglie, che sono state evacuate. Si tratta di quattro adulti e di una bambina. L'incendio è partito intorno alle 22 e al momento non vengono ancora riferite ipotesi sulle cause. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e continueranno nella notte per finire di spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza ciò che rimane dell'edificio.