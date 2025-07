M5S, Regione tuteli i lavoratori della Barry Callebaut

"La Giunta Cirio faccia tutto il possibile per tutelare i dipendenti della Barry Callebaut di Intra, nel Verbano, che hanno perso il posto di lavoro a causa della chiusura degli stabilimenti della multinazionale del dolciario lo scorso lunedì 30 giugno". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del gruppo M5S Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, che sul tema hanno presentato un'interrogazione. "Ancora una volta le soluzioni messe in campo dalla politica ad ogni livello - si legge - hanno portato ad un nulla di fatto e, oggi, decine di famiglie si ritrovano a vivere in condizioni di estrema incertezza e di preoccupazione verso il futuro. È fondamentale che, almeno in questa fase, la Regione Piemonte ponga in essere tutti gli strumenti a disposizione per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, per i quali è prevista la cassa integrazione fino ai primi mesi del 2026".