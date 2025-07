Vco, alle dogane intercettata valuta per 4 milioni

Superano i quattro milioni di euro i movimenti di valuta intercettati alle dogane tra Verbano-Cusio-Ossola e Svizzera nel primo semestre del 2025, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato è stato reso noto dal comando provinciale della guardia di finanza di Verbania e dall'agenzia delle dogane. Più di mille i controlli effettuati, che hanno consentito di scoprire valuta irregolare, cioè non denunciata, per un milione e centomila euro. I controlli hanno consentito di riscuotere 90mila euro attraverso il pagamento delle oblazioni da parte dei passeggeri. Per i movimenti di denaro, assegni e valori mobiliari, da e per l'Italia, di importo superiore a diecimila euro i viaggiatori devono presentare una dichiarazione doganale.