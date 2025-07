Anas, traffico da bollino rosso nel primo weekend di luglio

Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi è previsto bollino rosso così come nel pomeriggio e nella serata di domenica, quando si concentrerà parte dei rientri. Per consentire la fluidità del traffico, si legge in una nota, Anas garantirà presìdi di personale sull'intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili. In Veneto, permane la chiusura in via precauzionale della statale 51 "Di Alemagna" al km 95,200 in località San Vito di Cadore (Belluno). In Piemonte, si transita a senso unico alternato nel nuovo tunnel di Tenda. In Sicilia, lungo l'Autostrada A19 "Palermo-Catania", entro la serata di oggi saranno rimossi i cantieri di Casteldaccia sulla carreggiata in direzione Catania e quello di Bagheria. Traffico intenso previsto nel Lazio in entrata e in uscita da Roma: le strade interessate sono il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 "Roma - Fiumicino", la SS 148 "Pontina" e le statali 1 "Aurelia" e 2 "Cassia" . Nel resto dell'Italia gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino, e in uscita dai centri urbani. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo"; le statali 106 "Jonica" e 18 "Tirrena Inferiore" in Calabria; la SS 131 "Carlo Felice" in Sardegna; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) la direttrice SS16 "Adriatica" (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle 22.