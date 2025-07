Nel Vco indizi della presenza del lupo in 45 comuni

Sono 45 i comuni del Verbano-Cusio-Ossola in cui sono stati raccolti "indizi di presenza certa o probabile" del lupo. Lo rendono noto l'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola e il parco nazionale Valgrande. Durante l'inverno 2024-2025, le ricerche di tracce del lupo hanno interessato percorsi per una lunghezza complessiva di circa 600 chilometri, impegnando 45 operatori, che hanno portato al rinvenimento di 148 escrementi e 22 piste, per uno sviluppo complessivo di 23 chilometri. Sono state attivate 42 foto trappole, attive nel complesso per 4.821 notti, ottenendo 489 video di lupi. Verificati, inoltre, otto avvistamenti documentati con foto o video. Per quanto riguarda la popolazione complessiva, come già avvenuto l'anno prima, il numero massimo di lupi ritratti contemporaneamente è stato di nove esemplari, in val Bognanco ed in valle Antrona. Due i lupi trovati morti, entrambi in valle Vigezzo.