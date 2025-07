Si tuffa nel lago Maggiore e sbatte testa, rischia paralisi

È ricoverato in prognosi riservata, all'ospedale Maggiore di Novara, un 25enne che ieri sera è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato nelle acque del lago Maggiore a Dormelletto. Il giovane, di nazionalità marocchina, si trovava nella spiaggia libera nei pressi della località Pirolino, quando attorno alle 20 si è buttato nel lago, in un punto dove il fondale è basso, riportando lesioni. I sanitari del 118 intervenuti su segnalazione di altri bagnanti si sono resi subito conto della gravità della situazione, traportandolo a Novara per il ricovero. Sul posto anche I Carabinieri della Compagnia di Arona che stanno ricostruendo l'accaduto. Il giovane rischia la paralisi degli arti inferiori.