Piemonte: 3mln danni a Bardonecchia, chiesto stato di emergenza

Ammontano a 3mln di euro, secondo le prime stime della Regione, i danni delle forti piogge che hanno colpito nei giorni scorsi Bardonecchia. La Regione Piemonte ha formalizzato questa mattina la richiesta dello stato di emergenza al Governo anche per i Comuni di Oulx e Novalesa (Torino) e Argentera (Cuneo), interessati da smottamenti e frane e da importanti piene dei corsi d'acqua. La richiesta di stato di emergenza consentirà di attivare le risorse necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture danneggiate. Oltre alle interruzioni alla viabilità danni si contano ai sistemi di approvvigionamento idrico, fognature e tombini ostruiti.