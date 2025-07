Radicali contro centrodestra ad Alba, "Pride è anche festa"

Secca replica dei Radicali alla dichiarazione congiunta dei circoli albesi di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega che hanno preso le distanze dal 'Langhe & Roero Pride', definito "fortemente connotato da elementi di eccessiva teatralizzazione e da una deriva commerciale preoccupante". "Il comunicato di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega sul Pride di Alba è un concentrato di ipocrisia stirata a lucido. Travestono da 'riflessione' quello che è solo l'ennesimo tentativo di educare le persone Lgbtqia+ a starsene buone, sobrie e soprattutto invisibili" dichiarano in una nota il segretario nazionale di Radicali Italiani Filippo Blengino e la segretaria di Radicali Cuneo Alice Depetro. "Il Pride è politico, è provocatorio, è anche festa" continuano Blengino e Depetro: "È il giorno in cui chi è stato emarginato si prende voce, spazio e luce. E no, non sarete voi a decidere cos'è 'dignitoso' quando il vostro concetto di dignità esclude intere esistenze. Parlate di famiglie come se le nostre non lo fossero. Di rispetto, mentre dite 'fate silenzio'. Ma non funziona così: non siamo qui per piacervi, siamo qui per esistere". Blengino e Depetro annunciano infine la partecipazione di Radicali Cuneo al Pride di Alba, in programma questo pomeriggio con il patrocinio del Comune.