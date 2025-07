Innovazione, "Piemonte resta punto di riferimento europeo"

"Il Piemonte si conferma un punto di riferimento europeo per l'innovazione industriale e urbana, valorizzando la nostra tradizione manifatturiera e promuovendo nuove opportunità di collaborazione internazionale, coniugando la forza delle grandi imprese con un ecosistema dinamico di piccole e medie aziende e creando nuove sinergie per lo sviluppo sostenibile". Lo ha dichiarato Andrea Tronzano, assessore alle attività produttive e all'internazionalizzazione della Regione Piemonte, all'indomani della prima edizione di 'Urban and Industrial Transitions', manifestazione b2b internazionale che si è svolta a Torino dal 2 al 4 luglio. Organizzato da Ceipiemonte nell'ambito dei Progetti integrati di filiera "Automotive & Transportation", "Cleantech & Green Building", "Meccatronica" e "ICT" della Regione Piemonte, finanziati dal PR FESR 2021-2027, l'evento ha messo in connessione 84 pmi piemontesi con 22 operatori internazionali in cerca di nuovi fornitori e provenienti da mercati strategici come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Ungheria.