Revocata ordinanza anti burqa a Trino Vercellese

"L'ordinanza sul volto coperto è stata revocata, ma la legge resta!". Lo scrive sui social il sindaco di Trino Vercellese, Daniele Pane, spiegando: "Qualche giorno fa avevo firmato un'ordinanza che vietava l'uso di indumenti che coprono integralmente il volto in luoghi pubblici. Un provvedimento temporaneo e mirato, per rispondere a una situazione concreta: la presenza di alcune persone a volto coperto sul territorio comunale. Dopo gli accertamenti, le persone sono state identificate e informate sulla normativa nazionale, che già vieta di circolare in pubblico con il volto coperto (salvo casi specifici). Hanno compreso e si sono adeguate. Non c'è più necessità di mantenere l'ordinanza, che ho quindi revocato".