Carceri: detenute Torino, qui non si vive più

"Qua dentro non si vive più". Si conclude così una lettera che alcune detenute nel carcere di Torino hanno fatto pervenire al comitato 'Non una di Meno'. Il documento è datato 25 giugno. "Torino - si legge - è un carcere da sempre più che problematico, la nuova gestione del reparto femminile non semplifica le cose, il pacchetto sicurezza ci impedisce anche le forme di protesta più pacifiche". "Il caldo e gli spazi non regolamentari - si legge - rendono il clima incandescente e basta poco per fare scatenare delle conseguenze inevitabili di rapporti disciplinari che non sempre stabiliscono la vera causa del diverbio, e il fine pena si allunga". "Abbiamo scritto varie volte alla direttrice per un incontro - prosegue la lettera - ma non abbiamo mai ricevuto una risposta. Di tutto questo ne abbiamo parlato con la garante comunale dei detenuti ma sembra avere le mani legate anche lei". "Chiediamo di essere ascoltate - è la conclusione - e che venga risolta la situazione perché qua dentro non si vive più".