Furti su auto in sosta nei supermercati, due arresti a Cuneo

Due arresti dalla questura di Cuneo, nei giorni scorsi, dopo una serie di furti aggravati avvenuti su alcune auto in sosta nei parcheggi dei centri commerciali cittadini. I due arrestati in flagranza, magrebini residenti fuori provincia, di origine magrebina, erano stati segnalati da una passante che li aveva visti allontanarsi su un veicolo dopo aver messo a segno un colpo. Subito sono stati rintracciati da un equipaggio delle Uopi insieme alla squadra Volante. Sono risultati in possesso di tessere bancomat e Postepay, intestate a due cittadine cuneesi, che erano state vittime nella stessa mattina del furto di borse. Le indagini hanno permesso di trovare riscontri sia in merito ai furti commessi che all'utilizzo indebito dei bancomat. I due uomini, già segnalati per reati contro il patrimonio, avevano denaro contante per 1250 euro di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. I due sono stati trasferiti nel carcere di Cuneo. Dopo la convalida dell'arresto, il gip ha disposto la misura cautelare del divieto di ritorno nel comune.