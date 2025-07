Merlo, chi vuole rifare centro non lo fa con questa sinistra

"Chi vuole ricostruire un Centro riformista e una politica di centro non può guardare a questa sinistra, al di là della ridicola e grottesca tenda inventata dall'ex comunista Bettini e da Renzi. Del resto, è a tutti evidente che l'attuale coalizione di sinistra e progressista ha una guida politica chiara e ben definita. E cioè la sinistra massimalista e radicale della Schlein, la sinistra populista e demagogica dei 5 stelle di Conte e la sinistra estremista ed ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/ Salis. Il tutto coordinato dal segretario della Cgil Landini. Cosa c'entri tutto ciò con un Centro riformista e democratico, cattolico e laico, resta un mistero". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Merlo, presidente nazionale di Scelta Cristian Popolare. "Per queste ragioni - conclude Merlo - chi vuol ricostruire oggi un Centro riformista e di governo non può che guardare altrove. Nella coalizione di sinistra, appunto, c'è posto solo in una tenda. Peraltro disadorna e anche un po' triste se non addirittura patetica".