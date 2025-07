Sopralluogo Spinetta Marengo per soppressione passaggi a livello

Comune di Alessandria, Regione Piemonte, Divisione che si occupa della soppressione di passaggi a livello di Rfi si sono incontrati per un sopralluogo nel sobborgo di Spinetta Marengo, organizzato dall'assessore Marco Gabusi. Tutto nasce da una richiesta del consigliere regionale Davide Buzzi Langhi (Fi) che in una commissione a Palazzo Lascaris aveva appunto sollecitato aggiornamenti. "Ho chiesto il punto sui progetti che risalivano al 2010 ma che erano rimasti del tutto fermi. Prevedevano - spiega l'esponente azzurro in una nota - la soppressione del passaggio a livello di via Genova, realizzando un sottopasso, e quello di via Frugarolo con un cavalcaferrovia. Due progetti inseriti in un'unica grande opera con forti difficoltà tecniche di realizzo e costi elevati. Grazie all'intervento di Rfi ora saranno aggiornati e si potrà procedere nell'eliminazione anche solo uno dei due. L'obiettivo è migliorare la viabilità del sobborgo di Spinetta. Iniziamo con il progettare un'opera che sia davvero realizzabile e poi ci batteremo per recuperare le risorse necessarie per realizzarla". Per Vincenzo Demarte, vicepresidente Provincia, l'opera è fondamentale per il territorio. "Auspichiamo che si possa aumentare la qualità della vita a Spinetta - aggiungono gli assessori comunali Michelangelo Serra e Daniele Coloris -. I cittadini oggi sono troppo spesso ostaggio di lunghe attese".