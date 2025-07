Cadavere nel Po a Torino, in un punto del centro città

Un cadavere è stato individuato nel Po a Torino all'altezza della Diga Michelotti, nel centro della città, all'inizio di corso Casale. Sul posto sono accorsi la polizia e i vigili del fuoco con varie squadre, attrezzati con corde, barca e sommozzatori. Sono in attesa del via libera del magistrato per il recupero del corpo, che a prima vista sembrerebbe in acqua da tempo. La polizia si occuperà di lavorare per l'identificazione.