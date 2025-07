Alle Molinette cade pannello soffitto in radiologia Dea

Un pezzo di pannello di cartongesso del controsoffitto della radiologia del pronto soccorso dell'ospedale Molinette della Città della salute di Torino ieri pomeriggio è caduto a terra, in un'area senza la presenza di pazienti. Il ripristino è stato effettuato a sera. Le cause della caduta del pannello, a quanto si apprende, sono nel gocciolamento di uno dei tubi dell'acqua calda inseriti nella controsoffittatura, causato dalla corrosione dovuta alla clorazione per evitare la presenza della legionella. Si è trattato dunque di un evento contingente e non strutturale, al di là della consueta manutenzione ordinaria. L'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Torino, Aosta, Alessandria e Asti "esprime forte indignazione". "Non è la prima volta che si verificano crolli in ambienti ospedalieri della nostra città - dichiara il presidente, Giuseppe Smeraldi -. È inaccettabile che luoghi dedicati alla cura si trasformino in potenziali fonti di pericolo. La sicurezza fisica di pazienti e operatori deve essere garantita quanto la qualità dell'assistenza".