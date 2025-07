Un accoltellato a un evento di strada a Biella, 4 fermati

Uno scontro in mezzo alla folla è scoppiato ieri sera a Biella allo Street art Riva Festival ed è spuntato un coltello. Il bilancio è di un ferito, in condizioni non gravi, e di quattro persone fermate, già note alle forze dell'ordine. La lite è nata mentre c'erano intorno famiglie con bambini ad assistere allo spettacolo. I quattro hanno poi tentato la fuga, ma carabinieri e polizia sono riusciti a intercettarli. "Sono stato chiamato da molti cittadini e immediatamente sono andato a vedere - dichiara l'assessore alla polizia locale, Giacomo Moscarola -. C'erano persone note, che incuranti di bambini e famiglie continuavano a inveire l'un l'altro, fino al celere arrivo delle forze dell'ordine. È una situazione intollerabile. Decine di persone in piazza mi hanno avvicinato e hanno chiesto a gran voce provvedimenti e la risoluzione del problema, che da settimane torna a ripetersi nel rione".