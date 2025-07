M5s Piemonte, preoccupa crollo pannello soffitto Molinette

"Il M5s Piemonte esprime forte preoccupazione per l'ennesimo crollo di un controsoffitto in una struttura sanitaria. Questa volta il fatto è avvenuto all'ospedale Molinette di Torino, nella radiologia del pronto soccorso, nell'area di attesa delle barelle. Fortunatamente la zona era libera e non ci sono state conseguenze per i pazienti e per il personale sanitario operante nel reparto, ma non è possibile ignorare la gravità dell'episodio". È quanto si legge in una nota a firma della capogruppo in Regione, Sarah Disabato, e dei consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio. "Non si può - aggiungono - sperare ogni volta nella buona sorte e nella fortuna, vista la frequenza con cui si stanno verificando questi episodi occorre mettere mano ad un piano straordinario di manutenzioni che possa risolvere le principali criticità strutturali del presidio ospedaliero. La sicurezza nei luoghi di cura deve essere una priorità assoluta".