Nel Torinese dedicato un giardino a Sergio Ramelli

È stato inaugurato oggi a Verolengo (Torino) un giardino, il primo spazio pubblico in Piemonte dedicato a Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della gioventù assassinato nel 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia. All'evento è stato letto un messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ed erano presenti Paola Frassinetti, sottosegretaria all'istruzione, ed esponenti politici locali, tra cui il consigliere regionale Roberto Ravello, Matteo Rossino dell'associazione Ardea, i consiglieri comunali di Rivoli Valerio Calosso e Federico Depetris. "Con questo gesto simbolico vogliamo rappresentare la libertà di pensiero così come sancito nell'Art. 1 della nostra Costituzione, libertà che è stata negata a un ragazzo diciottenne - ha dichiarato la sindaca, Rosanna Giachello - Vogliamo far capire che cosa può produrre l'odio e vogliamo manifestare un messaggio forte contro la violenza. Ci rivolgiamo ai giovani affinché coltivino la propria libertà nel rispetto delle proprie idee, ma soprattutto nel rispetto del prossimo". "Nel giorno del compleanno di Sergio Ramelli, a 50 anni dal suo brutale assassinio per mano di un gruppo di violenti vigliacchi, con grande orgoglio da verolenghese, possiamo oggi inaugurare questo spazio pubblico alla memoria di uno studente di appena diciotto anni ucciso a sprangate sotto casa in nome dell'antifascismo militante" ha dichiarato Domenico Giraulo, assistente della sindaca, con delega alle Politiche sociali, che ha proposto l'intitolazione del giardino alla memoria di Sergio Ramelli -. Il sacrificio di Sergio e dei tanti giovani assassinati per le loro idee non sarà mai dimenticato" ha concluso.