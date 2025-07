Nova Aeg porta la trasparenza in tv: le Pillole di Berry arrivano su LA7

Essere trasparenti, nel mondo dell’energia, non è mai stato così importante. E Nova Aeg ha deciso di farlo in modo concreto, portando il proprio impegno in tv. Dopo la loro diffusione tramite i canali social aziendali, le Pillole di Energia, che vedono come protagonista Marco Berry, arrivano ora anche su LA7, per aiutare sempre più persone a orientarsi tra consumi, bollette e scelte consapevoli.

Berry è il volto ironico e intelligente dell’energia firmata Nova Aeg: un personaggio che, con tono diretto e accessibile, spiega in pochi minuti i concetti fondamentali del settore energetico, rispondendo a domande reali e frequenti. Qual è la differenza fra prezzo fisso e indicizzato? Come si legge il contatore? Come si fa a risparmiare in bolletta?

“Con questo progetto vogliamo rompere il muro di complessità che spesso circonda il mondo dell’energia”, afferma Marco Sola Titetto, Direttore Generale di Nova Aeg. “La trasparenza, per noi, non è solo un valore: è un impegno quotidiano verso chi ci sceglie. E ora diventa anche un messaggio televisivo.”

La messa in onda su LA7 rappresenta un passo importante per l’azienda, che punta a diffondere cultura energetica, rendendo le persone più consapevoli e autonome nelle loro scelte.

Con questo progetto, Nova Aeg conferma la propria identità di fornitore vicino alle persone, che non si limita a vendere energia, ma aiuta a capirla. Perché, oggi più che mai, trasparenza significa anche informazione.