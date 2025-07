Lancia panchina contro guardie in ospedale a Torino

Prima urla contro il personale sanitario, poi lancia una panchina contro le guardie giurate. È successo a Torino, nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano, nella notte tra sabato e domenica. L'autore del gesto è un uomo di origini straniere. Due guardie che hanno cercato di bloccarlo e riportare la calma hanno riportato diverse contusioni con prognosi superiore ai dieci giorni. "Siamo stanchi - commenta Marco Porfidia, segretario provinciale del Sav, Sindacato autonomo di vigilanza - di assistere a episodi di violenza in ambienti delicati come quelli ospedalieri. Vogliamo una presa di posizione da parte delle istituzioni e proponiamo l'apertura urgente di un tavolo tecnico per affrontare il problema".