If Informatica Valenza entra in Zucchetti

Zucchetti, azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di infrastrutture IT e nella fornitura delle soluzioni hardware e software con sede a Lodi, ha scelto IF Informatica di Valenza (Alessandria) per rafforzare la propria presenza nel settore della finanza. La realtà valenzana gestisce, oggi, un numero significativo di clienti di medie e grandi dimensioni tra banche, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) e SGR (Società di Gestione del Risparmio). Nel 2024 - come si spiega in una nota - ha fatto registrare ricavi in crescita del 20%. "Annoveriamo - sottolinea l'amministratore Michele Orecchia - oltre 30 collaboratori con conoscenze specialistiche ottimali. Riusciamo a mettere a disposizione dei clienti proposte customizzate e ottimizzate per le loro esigenze. I nostri prodotti, progetti e servizi si integrano con le applicazioni legacy o con quelle di altri vendor utilizzate dalle banche e dalle altre realtà del mondo finance per renderne facile e immediata l'adozione". "La nostra strategia nel campo delle acquisizioni - spiega Giorgio Mini, vicepresidente e responsabile BU ERP di Zucchetti - mira a portare nel Gruppo specializzazioni in settori verticali per arricchire la nostra offerta con software dedicati e servizi di consulenza già diffusi e apprezzati sul mercato".