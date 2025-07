Cede il ciclone africano, temporali e calo termico dal Nord

Il ciclone africano cede sotto la spinta di un fronte freddo che sta portando un netto ricambio d'aria con temporali anche violenti e un crollo delle temperature dapprima al Nord e poi anche al Centro Italia. Sole e caldo, invece, perdurano al Sud. E' quanto conferma Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Le aree che hanno visto maggiormente questo stravolgimento meteo - afferma - sono state quelle del Centronord. Durante il weekend l'ingresso d'aria più fresca ha scatenato violenti temporali con colpi di vento e grandinate e un primo calo termico, soprattutto sulle pianure settentrionali. Ancora caldo intenso invece al Sud dove la canicola africana continua a farla da padrona". Oggi il tempo sarà buono ovunque ad eccezione di residui temporali su Triveneto e regioni del medio-altro Adriatico. Previste temperature decisamente più gradevoli al Centronord. Dalla tarda serata, invece, un nuovo fronte perturbato con violenti temporali e grandinate attraverserà tutto il Nord Italia causando un ulteriore calo termico. In pratica si tornerà in linea con i valori che dovrebbero caratterizzare l'estate italiana: temperature minime tra 21 e 24°C, massime tra 28 e 32°C. Farà più caldo solo al Sud dove l'azione di questo break risulterà meno invadente. Ma questa fare potrebbe durare poco. "Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici - continua Brescia - una nuova ondata di caldo africano sarebbe già pronta a mettersi in moto verso il nostro Paese già dal prossimo weekend". Nel dettaglio: - Lunedì 7: Al Nord: temporali su Lombardia e Nordest, specie la sera. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo, salvo rovesci in Campania. - Martedì 8: Al Nord: ultimi temporali al Nordest. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sulla fascia adriatica. Al Sud: sole e meno caldo. - Mercoledì 9: Al Nord: sole e caldo piacevole. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: sole e caldo accettabile. Tendenza: ritorna l'anticiclone, ma con temperature tipiche della vecchia estate italiana.