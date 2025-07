"Confidare", primo Confidi con bilancio di sostenibilità

'Confidare' è il primo Confidi italiano a dotarsi di un bilancio di sostenibilità. La presentazione di questo innovativo strumento di rendicontazione è avvenuta a Torino. 'Confidare', realtà che opera in tutta Italia, è leader nelle garanzie creditizie in Piemonte. La società afferma che il bilancio, oltre a rappresentare "un primato che segna un passo decisivo per l'intero comparto", porta a "rilanciare con forza" il proprio impegno "verso sostenibilità, trasparenza e dialogo costruttivo con imprese, istituzioni e stakeholder". Il presidente, Adelio Giorgio Ferrari, parla di "un risultato incoraggiante, frutto di un lavoro di squadra costante e in crescita". "Siamo fieri - aggiunge - del percorso intrapreso, che ci vede protagonisti di un'interazione proficua con le principali banche locali e nazionali. Abbiamo costruito relazioni di reciprocità capaci di generare valore, offrendo alle imprese che ogni giorno ci scelgono le condizioni più favorevoli per crescere, innovare e competere". "Proseguiamo con determinazione - afferma Andrea Ricchiuti, direttore generale - sulla strada di una progressiva e sempre più ampia umanizzazione dei processi produttivi. Il nostro obiettivo è rispondere in modo personalizzato e tempestivo alle esigenze di ogni professionista, artigiano o Pmi. L'azione sinergica delle nostre business unit ci consente di offrire risposte certe in tempi rapidi, in linea con le priorità delle imprese. Stimoliamo così competitività, soddisfazione e, soprattutto, risultati concreti". L'evento nel capoluogo piemontese ha richiamato una nutrita rappresentanza del mondo bancario e finanziario nazionale per un confronto sui temi Esg applicati al sistema Confidi.