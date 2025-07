Russi (M5s), il problema non è Torino ma chi la governa

"Il verdetto del Sole 24 Ore è chiaro: non è Torino ad aver deluso i suoi cittadini, è il sindaco ad aver deluso la città. Il problema non è Torino. Il problema è chi la governa". A dirlo, a proposito della classifica sul gradimento dei primi cittadini, il capogruppo M5s in consiglio comunale, Andrea Russi. "Il sindaco Stefano Lo Russo - dice - perde 15 posizioni in un anno e dall'inizio del mandato ha lasciato per strada quasi nove punti percentuali di consenso, in un calo costante che riflette la crescente distanza fra amministrazione e città. È la conseguenza naturale di un mandato nel quale sono aumentate tutte le tasse, mentre i servizi, Gtt in primis, restano in difficoltà. Zero risposte, poi, sulla sicurezza fuori controllo e sul crescente divario fra i quartieri". Per Russi "in questo scenario la presenza del sindaco è impalpabile, salvo che per tagli di nastri, convegni autoreferenziali o missioni in giro per il mondo: più passerelle che politica. Nel frattempo il lavoro sparisce dall'agenda, il welfare viene tagliato, l'ambiente sacrificato in favore del cemento. E mentre Torino perde centralità industriale, Lo Russo coltiva un silenzioso asse con il presidente Cirio: dall'inceneritore all'ospedale alla Pellerina, nessuna voce critica, nessuna alternativa. Manca una visione, manca una strategia per il dopo Pnrr, manca un piano di rilancio per la città: solo ordinaria amministrazione e navigazione a vista. Manca coraggio".