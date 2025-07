ALTA TENSIONE

Teste di fascio. Sequestrato circolo dell'estrema destra a Torino

Sigilli alla sede del movimento "Avanguardia", intitolata Edoras, da parte dei carabinieri del Ros nel corso di un'indagine su una serie di iniziative considerate di "esaltazione" dei principi e dei metodi del fascismo e del nazismo

La sede del movimento “Avanguardia Torino”, formazione della galassia di estrema destra, è stata messa sotto sequestro dai carabinieri del Ros, nel capoluogo piemontese, nel corso di un’indagine su una serie di iniziative considerate di “esaltazione” dei principi e dei metodi del fascismo e del nazismo. Il provvedimento è stato emesso da un gip del tribunale. Si procede per “associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” e per la violazione della legge del 1952 sulle “manifestazioni fasciste”. Nel procedimento giudiziario, titolari i pm Manuela Pedrotta e Davide Pretti, sono indagati 17 attivisti.

La sede del circolo, chiamata “Edoras” è in via Tibone 2 nel quartiere Nizza-Millefonti. La procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro per evitare che la disponibilità dei locali continuasse ad agevolare i comportamenti sotto osservazione. I nomi di alcune persone sono stati iscritti nel registro degli indagati. Nel 2024 sono stati organizzati eventi musicali e culturali, con la partecipazione di militanti italiani e stranieri, durante i quali, secondo gli inquirenti, si sono verificati momenti di “esaltazione dei principi e dei metodi del fascismo” e delle sue “finalità antidemocratiche”, oltre che di idee razziste.

“Quanto accaduto oggi a Torino ai danni del nostro movimento – scrivono i militanti in una nota –, con il sequestro della nostra sede, non è altro che l'ennesima dimostrazione del trattamento repressivo che viene riservato, in Italia e in Europa, a tutti i Patrioti che non si arrendono e continuano a difendere la propria terra, denunciando, ad esempio, i danni e le conseguenze dell'immigrazione di massa o la dittatura del pensiero unico progressista”. Avanguardia Torino, proseguono gli attivisti “è un movimento che, seppur giovane, ha fatto molto per la città e non solo, sempre alla luce del sole. Campagne, banchetti, volantinaggi e iniziative culturali e di solidarietà, anche europea, come quella effettuata durante l'alluvione che ha colpito Valencia, quando abbiamo raccolto e portato fino in Spagna un quintale di aiuti umanitari per gli sfollati. Sembra quasi che, però, a una gioventù che aiuta il prossimo e si mette a disposizione della Comunità locale e nazionale si preferisca una gioventù ripiegata su se stessa, debole, isolata e, magari, anche drogata. Sembra che ormai in Europa difendere certi valori, come la Patria, l'identità, la famiglia e la religione, sia diventato illegale, ma per noi sono valori fondanti che continueremo a portare avanti”. “Il nostro movimento, così come tutti i suoi membri, si difenderanno nelle sedi opportune, consapevoli di non aver commesso alcun crimine se non quello di difendere l'Italia che, però, non ci risulta sia ancora un reato”, concludono.