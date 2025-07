Stellantis, Felici (Confartigianato): “Ceo italiano non è unico tema”

“Apprezziamo il fatto che il nuovo ceo sia un italiano, sicuramente avrà una visione più legata non tanto al territorio, ma a un modo di essere italiano che privilegia tutta una serie di passaggi imprenditoriali, anche di tipo etico”. A dirlo è Giorgio Felici, il presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, a margine dell’assemblea annuale che si è tenuta questa mattina a Torino. “Siamo convinti del fatto che il problema non sia solo il ceo ma una programmazione statale rispetto alla conservazione degli assetti. Nella nostra Costituzione ci sono anche gli strumenti per consentire allo Stato di entrare a gamba tesa sulla conservazione degli assetti quando questi vengono portati via o vengono strappati all'interesse del Paese”, ha poi concluso.