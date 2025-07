Stefano Lo Russo: "Lavoriamo per Torino non per i sondaggi"

Stefano Lo Russo, il sindaco di Torino, non è preoccupato dal risultato personale conseguito nella classifica di gradimento stilata dal Sole 24 Ore: “Noi siamo impegnati in una grande fase di trasformazione della città, sono molti i cantieri in corso e siamo consapevoli che questo può creare non proprio un grande consenso, ma lo stiamo facendo nell'interesse della città e siamo convinti di essere sulla strada giusta. E speriamo che quando molti dei lavori che abbiamo avviato saranno completati, il calo possa venire recuperato”.

“Prendiamo atto di questa indagine”, ha poi aggiunto sottolineando che “il dato interessante è che oltre l'85% dei sindaci italiani stia stabilmente sopra la soglia del 50% di consenso e questo mi sembra un dato che coi tempi che corrono non è così scontato. Una maggioranza dei torinesi continua a esprimere la fiducia, nonostante i tanti cantieri, i tanti disagi e questo è un elemento che ci fa ben sperare per il futuro, quando questi disagi non ci saranno più”.