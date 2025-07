Report Fim, a Mirafiori produzione in calo del 21,5% nei 6 mesi

Nel primo semestre 2025, a Mirafiori sono state prodotte 15.315 unità, in calo del 21,5% rispetto alle19.510 del 2024. Di queste, 15.175 sono 500 Bev, mentre le Maserati si fermano a sole 140 unità, segnando un crollo quasi totale. Lo dice il Report sulla produzione Stellantis della Fim Cisl.

“Stellantis ha annunciato lo spostamento della produzione di GranTurismo e GranCabrio a Modena entro fine anno - ha detto il segretario generale Ferdinando Uliano - con avvio a ottobre. A Mirafiori resteranno solo lastratura e verniciatura. Le nuove Maserati, comprese le versioni elettriche Folgore, non hanno avuto i risultati attesi. Come Fim-Cisl abbiamo criticato le scelte aziendali: la mancata sostituzione del Levante e l'abbandono della nuova Quattroporte sono errori gravi. È urgente che Stellantis chiarisca quale strategia intende adottare per Maserati, sia sui modelli che sui volumi. La linea Maserati a Mirafiori va assolutamente riempita con nuove produzioni”.